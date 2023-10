Tchad : la plateforme VMTF lance la 5e édition de l’opération coup de cœur en faveur des familles des artistes défunts

Publié le 09-10-2023





La plateforme culturelle “Valorisons la Musique Tchadienne avec Fierté” (VMTF), avec à sa tête son directeur artistique, Héritier Evariste Ngaralbaye, a lancé la cinquième édition de l’opération coup de cœur en faveur des familles des artistes tchadiens défunts, ce dimanche 8 octobre 2023.

Cette opération qui va durer trois jours, consiste à rendre visite aux familles des artistes tchadiens défunts pour échanger avec elles et leur offrir un don constitué de vivres et non vivres. Pour cette 5e édition, la plateforme culturelle Valorisons la Musique Tchadienne avec Fierté a eu à enregistrer 32 familles des artistes tchadiens défunts.

Pour ce qui est de particulier pour cette édition, la plateforme s’est jointe également à l’opération SOS de l’artiste Sultan qui souffre d’une insuffisance rénale. En plus des familles à N’Djamena, la plateforme visitera la famille de l’artiste Papa Tera résidante à Bodo et la famille de Djorio Star à Bongor.

Pour cette première journée, la délégation de VMTF a rendu visite à 7 familles à savoir les familles de Saint Mbeté Bao, Hassan Keiro, Aldjim Carlos, Modilé Belrangar, Talino Manu, Nodjiadoum Chabab système et la famille de Diego Maestro.

La plateforme culturelle Valorisons la Musique Tchadienne avec Fierté mène cette opération avec ses moyens du bords car selon le directeur artistique de ladite plateforme “on n’a pas besoin des millions pour exprimer sa compassion “. Toutefois, il interpelle le ministère en charge de la culture à accompagner cette opération en signe de reconnaissance envers ces artistes qui de leur vivant ont contribué pour le développement du pays.