Tchad : 150 motos remises au ministère de la Santé par l’UNICEF

Publié le 04-08-2023





Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a reçu ce vendredi 04 août, un don significatif de 150 motos de la part de l’UNICEF. Ce don vise à renforcer les capacités de mobilité des équipes de santé travaillant dans 130 centres de santé et dépôts de vaccins sélectionnés parmi 41 districts sanitaires provinciaux.

Grâce à ce don, les professionnels de la santé pourront désormais atteindre les populations éloignées plus facilement et veiller à ce que les services de santé de base, y compris la vaccination, soient disponibles pour tous. Cette initiative contribuera à améliorer la couverture vaccinale et à réduire les disparités en matière de santé entre les régions urbaines et rurales.

Selon le représentant de l’UNICEF, Victor Ngongalah, ce don s’inscrit en droite ligne du plan de coopération entre l’UNICEF et le gouvernement de la République du Tchad et a pour objectif de permettre aux agents de santé de bien mener les activités liées à la vaccination notamment l’offre des services de vaccination en stratégie avancée pour atteindre le tout dernier enfant dans le dernier endroit le plus reculé du pays.

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou a exprimé sa gratitude vis-à-vis de l’UNICEF pour ce geste qui, selon lui, est généreux. Il rassure que ce don aura un impact significatif sur la santé des communautés vulnérables. Cette collaboration renforce l’engagement de tous les acteurs à travailler ensemble pour améliorer l’accès aux soins de santé et lutter contre les maladies évitables. “Ces motos dès la semaine prochaine seront mises à la disposition sur les sites concernés pour permettre aux RCS d’améliorer leurs performances en matière de stratégies avancées”, promet-il.