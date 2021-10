Tchad: les retraités prévoient un sit-in pour se faire entendre

Les retraités attendent impatiemment le paiement de leurs coupons, ainsi que de leurs frais de transport. Ce samedi, ils ont fait une assemblée générale pour mettre en garde le gouvernement de tout ce qui adviendrait, le 19 octobre 2021, si leurs revendications ne sont pas prises en compte.



La situation est visiblement intenable pour les retraités, veuves et orphelins tchadiens.

Tchad : à la CNRT, le manque de liquidité ne décourage pas les retraités

Réunis en assemblée générale, ce samedi, 16 octobre, ils ont une nouvelle fois montré leur ras-le-bol.« Notre assemblée générale d’aujourd’hui entre dans le cadre de nos revendications pour le payement du 3ème et du 4ème trimestres. Nous avons mené beaucoup de démarches à la direction et au ministère des Finances mais en vain. A chaque fois, nous faisons de sit-in et de bousculades pour avoir nos gains. On tend vers la fin de l’année 2021 donc il faut que l’Etat nous paye à la fois les deux trimestres, c’est ce que nous réclamons », déclare Kourou Martine, une retraitée.



”Je suis incapable d’inscrire mes enfants à l’école pour cause du retard de payement de pension”, confie Youssouf Lagré. ”Est-ce que c’est la CNRT qui ne veux pas nous payer ou c’est les procédures de décaissement alloués aux retraités qui ne sont pas prêts ?”, s’interroge Alladoumngar Tédéngarti, porte-parole des retraités.

Dispersion de leur manifestation : quelques retraités évanouis et un jeune garçon a perdu son œil

Ils menacent de mener des actions de grandes envergures le 19 octobre pour pouvoir entrer en possession de leur troisième coupon de l’année 2021 et leurs frais de transport de 2016, promis par le gouvernement de transition.

Bekoutou Junior & Noukamna Dayam (stagiaire)