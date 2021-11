Tchad : deux rues de N’Djamena seront réhabilitées

Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement a lancé ce mercredi les travaux de réhabilitation de deux rues dans le 2ème arrondissement de la capitale. C’est le ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, représentant le Premier ministre qui a présidé la cérémonie.

Ce sont l’avenue Général Moussa Sougui (allant du rond-point Nouakchott (vers le ministère de la Défense) jusqu’à la sortie sud de l’aéroport Hassan Djamous en passant par la villa Burkina qui était la résidence privée du feu président Déby) et la rue du 26 août (du rond-point Trésor au rond-point Travaux), en état de dégradation, qui seront réhabilitées. Les deux tronçons mesurent 2,190 kilomètres. Les travaux qui dureront huit (8) mois sont confiés à Sogea Satom. Ils coûteront plus de 3,4 milliards sur fonds propres de l’Etat tchadien.

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo a rappelé qu’avant la cérémonie de ce 10 novembre, il avait déjà lancé il y a une semaine les travaux d’assainissement de l’avenue Taïwan et d’aménagement de trois bassins de rétention d’eaux pluviales dans les 7ème et 8ème arrondissements de N’Djamena. Des actions qui, souligne-t-il « témoignent des engagements fermes pris par le Conseil militaire de transition…dans le sens de redonner une nouvelle image à nos agglomérations urbaines ». Car, indique-t-il, les infrastructures routières permettent de stimuler les activités économiques et participent à la croissance de façon globale.

« Les infrastructures permettent aussi et surtout de désengorger des embouteillages de la circulation en périmètre urbain, de faciliter la vie des citoyens dans les transports, de préserver la santé ou encore de faciliter l’accès à l’éducation », poursuit le ministre Patalet Géo.

Le ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar qui a représenté le Premier ministre a souligné que le Tchad est en transition mais que la vie doit continuer. C’est pourquoi, déclare-t-il, les autorités de la transition ont certes mis l’accent sur la sécurité mais également sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens.