Plus de 10 milliards de francs CFA pour les travaux d’assainissement et d’aménagement de trois bassins de rétention à N’Djamena

Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement a lancé, ce mercredi, les travaux d’assainissement et d’aménagement de trois bassins de rétention d’eau. Ce chantier concerne les 7e et le 8e arrondissements de N’Djamena. Le tout pour un coût de 10 673 200 975, toutes taxes comprises.

Pour la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement avait déjà réhabilité l’avenue Taiwan dont les travaux ont été achevés et réceptionnés en 2020 sur financement du budget de l’Etat. Vu l’inondation de la zone du projet, une étude hydrologique et hydraulique, réalisée pendant la phase de réhabilitation de l’avenue, a permis de mettre en place une deuxième phase du projet qui concerne l’assainissement et l’aménagement de trois (3) bassins se trouvant dans la zone du projet. Ce, pour mettre les quartiers environnants hors de la portée des eaux et répondre aux besoins d’assainissement de cette avenue.

Ce projet comprend la construction des caniveaux le long de l’avenue Taïwan et l’aménagement de trois (3) bassins de rétention d’eau et sera financé par le budget de l’Etat. Le projet se présente comme suit:

L’aménagement de trois (3) bassins de rétention d’eau est prévu sur :

Le bassin B5 se trouvant à côté de la station Total sur l’Avenue Taïwan ;

Le Bassin B 4 qui se situe en face de la boulangerie la rotative sur l’Avenue Taiwan ;

Le Bassin B2 qui se trouve en face de l’Hôtel Santana.

Tous ces bassins de rétention d’eau seront reliés par des collecteurs acheminant les eaux vers une station de relevage qui sera installée pour déverser les eaux dans le Canal de N’Djari.

Patalet Géo, le ministre des Infrastructures

Pour le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Geo, la réhabilitation de l’avenue Taïwan, intervenue en deux phases et dont la première était consacrée au bitumage de la route prendra effectivement fin avec la seconde phase qu’est l’assainissement. « L’exécution de ces travaux est confiée à l’entreprise CGCOC-Groupe. Le contrôle et la surveillance des travaux, quant à eux, sont soumis au Bureau SAHEL Consulting pour une durée de neuf (9) mois ».



Le coût de construction, financé entièrement par l’Etat tchadien, est de dix milliards quatre cent quatorze millions sept cent dix huit mille quatre cent six (10 414 718 406) FCFA, et le montant de contrôle de 258 482 569 F CFA. Trois bassins de rétentions ont été identifiés pour être aménagés, en vue de faciliter la rétention provisoire des eaux de pluie, pour leur acheminement vers le gravions de relevage de Lamadji. Il s’agit des bassins d’Abena, d’Amtoukoui et de Ndjari.

Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement relève enfin que les objectifs de Développement Durable (ODD) passent forcément par la réalisation des infrastructures de qualité moderne au profit des populations.