[Province-Salamat] : des personnes vulnérables assistées

Cette activité a vu la présence de plusieurs personnes vulnérables, le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat, Brahim Alhissein et Fatimé Ali Ousmane, la déléguée provinciale de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance.

Ces personnes vulnérables ont reçu des savons et des sacs de mil.Pour le président de l’association des jeunes pour la protection des personnes vulnérables, Ali Ousmane, ces couches nécessiteuses méritent un appui, c’est pourquoi, son association, ne pouvant rester indifférente, a fait ce geste.

Présidant la cérémonie, Fatimé Ali Ousmane, la déléguée provinciale de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance, encourage ces jeunes qui œuvrent en faveur des personnes vulnérables de continuer sur cette lancée, avant d’exhorter d’autres associations à emboîter leur pas.

Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman