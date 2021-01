Coronavirus : le gouvernement invite toutes les personnes vulnérables à se faire enregistrer dans les centres sociaux dès demain

Le ministre en charge de la santé publique et de la solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, appelle les personnes vulnérables à se faire enregistrer dans les centres sociaux de N’Djamena afin de bénéficier de l’aide du gouvernement.

« Nous appelons toutes les personnes qui se trouvent en situation de détresse sociale de se présenter pour se faire recenser. Nous avons voulu changer d’approche pour plus de transparence, plus d’efficacité pour nous donner plus de chance, de toucher des personnes qui sont réellement dans le besoin », indique le ministre.

Dr Abdoulaye Sabre Fadoul dit avoir travaillé, lui et son équipe, avec les responsables des mairies des 10 arrondissements, qui vont procéder à des distributions sur la base des listes établies par ces derniers. Il justifie que cette nouvelle technique vise à varier leurs méthodes d’identification.

Cette déclaration a été faite ce jeudi 07 janvier 2021, à l’occasion de la cérémonie de distribution de kits alimentaires aux personnes touchées par le confinement.