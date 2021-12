Moyen-Chari : l’initiative « Tous à Sarh » est lancée

L’initiative « Tous à Sarh » a été lancée ce 27 décembre, à Sarh, par le gouverneur du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabach. Elle vise à proposer des pistes de solutions pour la relance socio-économique de ladite ville.

Pendant près d’une semaine, les ressortissants et toute autre personne ayant un lien avec Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, venus de l’intérieur et de l’extérieur du pays, se donnent rendez-vous dans cette ville pour lui « insuffler » un nouvel élan pour son développement socio-économique.

« Sarh est en train de sombrer », alerte la commune de ladite ville. « Vous aviez fait le constat et il est amer. J’espère qu’avec les travaux, vous allez donner l’espoir pour que cette ville se réveille pour redevenir une grande ville », croit la commune.

Lire aussi: Société : les Sarhois comptent donner un nouveau souffle à leur ville

Pour le représentant de l’association « Agir pour Sarh », Masbaye Noubadoum, cette rencontre est le début d’une aventure prometteuse. « Nous sommes venus proposer une démarche de co-construction entre les résidents et la diaspora. Sortons un bon travail pour qu’à moyen terme, il y ait un début de quelque chose. Même si ce n’est pas parfait, avec le temps, nous pouvons le parfaire », encourage-t-il. « Ce 27 décembre restera dans les annales comme le début d’une grande aventure pour Sarh, ses filles et ses fils », indique le président du comité d’organisation de « Tous à Sarh », Ngartolabaye Neldikingar.

De son côté, le gouverneur du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabach, exhorte les Sarhois à s’investir davantage pour relever les défis auxquels fait face leur ville, mais aussi la province du Moyen-Chari. « La situation socio-économique de notre ville et de notre province vous a interpellés. Notre ville est le centre géographique de l’Afrique. Je salue cette volonté ardente d’agir pour Sarh que vous aimez. Sarhois et Sarhoise, où que vous soyez, je vous invite à nous aider pour relever les défis de notre ville et de notre province. Je vous invite à inscrire vos actions dans une perspective durable afin de contribuer efficacement à son développement et celui de la province », insiste le gouverneur.