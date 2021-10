Guéra : des agriculteurs satisfaits de la récolte

La récolte est ”bonne” dans plusieurs localités du département du Guéra, province du Guera.

Dans le département du Guéra en générale, et précisément dans certains villages sillonnés à l’exemple de Bougou, Faralé, Kolka etc., la récolte satisfait les paysans.

La ”bonne pluviométrie” a permis aux agriculteurs de récolter en quantité l’arachide, le sésame, le bere-bere, ainsi que le mil rouge et blanc communément appelé 45.

Un paysan rencontré dans son champ confie que comparativement à l’année précédente, celle en cours est mieux car ”l’on enregistre jusqu’à mi-octobre la pluie ce qui est bénéfique pour les cultures telles que l’arachide et le bere-bere”.

“L’année passée est différente de cette année car on s’était vu confronter à d’énormes aléas naturels et la rupture de la pluviométrie. J’ai totalisé durant toute une année 10 sacs seulement du mil et 9 d’arachides. Mais, Dieu merci, cette année, avec l’abondance des pluies, la récolte est et sera meilleure”.

Un avis partagé par une paysanne qui espère encore avoir un rendement ”grandiose” dans les prochaines semaines.

Malgré cette embellie au niveau de la récolte dans ces zones, l’on signale une irrégularité des pluies dans d’autres localités. Ce qui pourrait impacter négativement le rendement.