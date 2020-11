Tchad : l’OIM veut récolter 2 millions de dollars pour assister les personnes les plus vulnérables dans le Lac

SOCIETE – L’Organisation internationale pour les migrations lance cette semaine un appel afin de recueillir deux millions de dollars pour assurer un accès continu et la fourniture d’une aide humanitaire vitale aux personnes les plus vulnérables et à leurs communautés d’accueil dans la province du Lac, au Tchad.

La province du Lac est en proie à une double crise sécuritaire et environnementale qui a provoqué le déplacement forcé de plus de la moitié de la population de la province. Au début de ce mois, les autorités locales ont alerté l’OIM sur l’inondation de quartiers entiers dans les départements du Fouli et de Kaya, causée par la montée du niveau du lac Tchad. Ces deux départements accueillent actuellement des milliers de personnes déplacées par le conflit et le changement climatique dans la province du Lac.

” Notre peuple est confronté à de multiples crises, mais la montée des eaux à laquelle nous avons assisté ces derniers jours menace plus de 18.000 ménages, y compris les personnes déplacées et les communautés d’accueil “, a déclaré Yacoub Mahamat, préfet du département du Fouli dans la province du Lac-Tchad.

La crise sécuritaire dans cette province est amplifiée par une crise environnementale causée par le rétrécissement du lac Tchad. Cette double crise a eu pour conséquence le déplacement massif de plus de 360.000 personnes, soit la majorité de la population de la province.

Cet appel de l’OIM pour la province du Lac, d’un montant de deux millions de dollars a pour objectif de travailler notamment sur l’urgence, la préparation et la réduction des risques de catastrophes en particulier en ce qui concerne la cartographie des principaux sites de déplacement, la construction d’abris, la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, le pré-positionnement de stocks et le soutien à la mise en place d’un système d’alerte rapide en cas d’inondation.