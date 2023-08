Société : les données pluviométriques vont changer à partir d’août (service météorologique)

Publié le 03-08-2023





L’irrégularité et la rareté des pluies inquiètent les N’Djamenois qui se posent mille et une question. Lors d’une interview accordée à la radio FM Liberté le 01er août, le directeur de l’application métrologique et climatologiques, Singambaye Ndjékounda a indiqué que des changements seront observés pour les mois d’août et septembre.

Le Directeur de l’application métrologique et climatologique rappelle que durant cette saison, il est observé une séquence sèche qui est de courte durée et de longue durée sur tout le territoire national. “En ce mois d’août, il y aura une reprise parcequ’on a fait une mise à jour il y a de cela une semaine. Donc la tendance de la saison de pluie est toujours en hausse surtout durant les mois d’août et septembre. On a eu déjà les données d’hier dans certaines localités du pays donc on va pouvoir gagner tout le pays”, dit-il

Il poursuit qu’en ce qui concerne ce moment, c’est la période où il y a abondamment de vapeur d’eau dans la terre et sachant que la vapeur d’eau est un gaz à effet de serre, celle-ci absorbe les rayons solaires et les diffuse à tout moment. “C’est pourquoi vous constatez que le jour comme la nuit il fait toujours très chaud”, explique-t-il le phénomène de chaleur qui sévit en plein mois de juillet.

Selon lui, cette situation va occasionner les ruptures et puis il y aura des épis qui entreront en sécheresse comme le maïs.

“Nous conseillons à ceux qui font les cultures maraîchères et d’autres cultivateurs qu’ils diversifient les cultures et de ne pas se concentrer seulement sur une seule culture. Il faudrait qu’ils pensent aussi à faire d’autres cultures comme le sésame, le manioc, les cannes à sucre.”

Il est important de noter que les prévisions météorologiques sont sujettes à une certaine marge d’erreur. Cependant, les experts s’appuient sur des données et des modèles climatiques pour formuler ces prévisions, ce qui les rend généralement fiables dans une certaine mesure.