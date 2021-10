Tchad : le ministre de la Sécurité publique dénonce des ”troubles” à l’ordre public lors de la marche d’hier

Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleymane Abakar Adam, regrette que les organisateurs de la marche d’hier n’aient pas respecté l’itinéraire de départ occasionnant des ”troubles à l’ordre public”.

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleymane Abakar Adam, rappelle à l’opinion nationale et internationale qu’en date du 30 septembre 2021, par arrêté N° 129/PCMT/PMT/MSPI/SG/2021, une autorisation d’une marche pacifique a été accordée à certains partis politiques et associations de la société civile.

Alors que l’itinéraire de cette marche pacifique, dit le communiqué, prévu ce samedi 2 octobre 2021, est limité du rond-point Hamama au Palais du 15 janvier, ”les organisateurs de cette marche ont délibérément choisi de fouler au pied les dispositions dudit Arrêté en empruntant d’autres itinéraires et lieux de regroupement créant ainsi des troubles à l’ordre public”.

”Les manifestants s’en sont pris aux forces de l’ordre en caillassant leurs véhicules et blessant plusieurs agents. Ce choix confirme clairement leurs prises de position radicale régulièrement affichées”, critique le ministre de la Sécurité publique.

Enfin, Souleymane Abakar, tient à féliciter les forces de l’ordre pour la ”gestion professionnelle” de ladite manifestation et salue le comportement ”citoyen” de la population qui n’a pas suivi ces ”radicaux”.