Tchad : le ministère de la Sécurité met en garde les trafiquants d’armes

A travers une note, le ministre de la Sécurité publique, Souleymane Barka Adam, met en garde les trafiquants illicite d’armes légères et de leurs munitions.

Il est pour le patron de la Sécurité intérieure de rappeler les dispositions du code pénal en lien avec le trafic et la détention illicites d’arme. L’article 301 de ce code dispose : “sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5 000 000 à 15 000 000 FCFA ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre au trafic d’arme légère et petit calibre, de leurs munitions… à la détention illicite d’arme légère et de petit calibre“.

La loi sera appliquée dans sa rigueur, avertit le ministre aux éventuels contrevenants de cette disposition.

Il faut souligner que cette sortie vient s’ajouter à d’autres mesures prises par le ministère de la Sécurité publique pour contrecarrer le phénomène d’insécurité qui va grandissant à N’Djamena. Le sujet a fait l’objet d’une réunion d’urgence au cours de laquelle le président du Conseil militaire de transition a instruit les chefs militaires de rétablir dans l’ordre dans un “bref délai”.