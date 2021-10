Tchad : ”La drépanocytose fait mal, transforme et arrache le sourire d’un enfant ”

L’association de lutte contre la drépanocytose, “Élan de l’espoir”, en collaboration avec l’association ”Femme d’abord”, a organisé samedi, une journée d’information des mères d’enfants drépanocytaires.

Elan de l’espoir, dans son objectif de soutenir et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des malades drépanocytaires, rappelle aux femmes dont les enfants sont atteints de la drépanocytose, l’attention particulière dont ils doivent faire l’objet. ” Nous acteurs des associations et vous mères des enfants drépanocytaires, nous avons l’obligation d’accompagner ces êtres qui sont normaux. Avec des sentiments et des besoins biologiques à satisfaire comme tout être humain normalement constitué. N’ayons pas peur des mots qui peuvent alléger les maux de ces personnes”, explique Saboura Dounia Kagne, présidente de l’association “Élan de l’espoir”.

C’est dans le cadre de son projet sur la santé sexuelle et reproductive que l’association et ses partenaires ont organisé cette journée d’information des mères d’enfants drépanocytaires. Ces associations veulent ainsi amener les femmes à fréquenter les centres de santé pour une prise en charge optimale de leurs enfants.

Les participants à la journée d’information

Selon Fathia Ngarbaroum, secrétaire chargée à la communication et à la coopération de ladite association, ” Les mères jouent un rôle essentiel pour surmonter les conséquences lourdes de la maladie, et aussi auxquelles leurs enfants sont confrontés. Elles doivent être informées et valorisées afin que s’y reflètent leurs perspectives et choix pour l’avenir de leurs progénitures”.

Seini Gérard, atteint de la drépanocytose SS et actuellement ambassadeur de l’association ”Elan de l’espoir”, quantifie sa souffrance dans une poésie pour rappeler les femmes à songer à leurs enfants malades, ”car la drépanocytose fait mal, transforme et arrache le sourire d’un enfant”.

