Pour lutter contre la drépanocytose, l’association « Elan de l’espoir » a formé le 16 juillet 2021, une vingtaine d’enseignants, issus de différents établissements scolaires de N’Djaména.

”Les enseignants doivent être formés pour connaitre la drépanocytose, parce que cette maladie nécessite un suivi médical régulier de l’enfant et de la mise en place de certaines précautions éventuelles de la maladie. Ces mesures préventives font partie du quotidien des enfants drépanocytaires, à la maison comme à l’école », fait remarquer Saboura Dounia Kagne, président de l’association de lutte contre la drépanocytose « Elan de l’espoir », à l’entame de cette formation. Elle vise notamment l’amélioration de la qualité de vie des enfants et une meilleure insertion socioprofessionnelle à l’âge adulte.

Plus loin, l’objectif d”’Elan d’espoir” et ses partenaires à travers cette journée est que le corps soignant dispense un enseignement nécessaire à la compréhension de la maladie. « Qui dit enseignant dit celui qui transmet. Et celui qui transmet, il transmet à tout le monde. Il transmet aux adolescents, aux adultes, aux enfants. Si vous voulez que la population accède vraiment à l’information il faut passer par les enfants », recommande la formatrice, Dr Souam Nguele Silé.