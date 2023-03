Santé : les travaux de la revue annuelle 2022 du programme de renforcement de la vaccination de routine dans le bassin du Lac Tchad ont démarré

Publié le 30-03-2023





La revue annuelle 2022 du programme de renforcement de la vaccination de routine dans le bassin du Lac Tchad a débuté ce jeudi 30 mars 2023.

L’objectif de la revue est de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue semestrielle de 2022, d’examiner les progrès de la mise en œuvre du programme par rapport aux objectifs fixés dans toutes les provinces et au niveau central durant la période de janvier à décembre 2022, de discuter des défis liés à la mise en œuvre du programme et des stratégies en vue de les surmonter, d’aider toutes les parties prenantes à s’aligner conjointement sur les priorités du programme et de servir de plateforme pour permettre à tous les responsables du protocole d’accord de renouveler leur engagement.

Pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de Prévention Guidaoussou Dabsou, il s’agit notamment de la nécessité d’améliorer le leadership et la gouvernance, le financement et la supervision financière, les investissements en capital, le maintien de la chaine d’approvisionnement de la vaccination, les capacités et la gestion des ressources humaines, la gestion des données, la prestation de services et la demande soutenue de la vaccination de routine.

« Après un démarrage effectif des activités en 2020 du fait de retard de financement et dans la finalisation du plan de travail, la passation des marchés et la conduite des formations sur la gestion financière, il est important de faire le point sur la mise en œuvre du programme au niveau central et décentralisé pour identifier les problèmes et proposer des actions correctrices » précise-t-il.

Après la revue semestrielle 2022 tenue le 29 septembre 2022 au cours de laquelle les bilans des activités du premier semestre 2022 ont été présentés et les recommandations formulées, il est important de poursuivre cette dynamique de revue conformément aux principes du protocole d’entente pour évaluer l’état d’exécution de ces dites recommandations à mi-parcours et analyser les progrès de la mise en œuvre du protocole d’accord dans les provinces cibles du pays en 2022.

Pour rappel, ce sont les Fondations Bill et Melinda Gates & Aliko Dangoté et le gouvernement du Tchad qui ont signé un protocole d’accord de 5 ans le 27 mai 2019 pour s’attaquer aux principaux défis auxquels est confrontée la vaccination de routine au Tchad.