Revendications : Saleh Kebzabo demande aux enseignants d’être compréhensifs

Publié le 11-10-2023





La grogne monte dans le rang des enseignants, qui revendiquent des meilleures conditions de vie et de travail. Le 10 octobre, lors d’un déjeuner de presse, le Premier ministre de transition leur a demandés d’être compréhensifs.

Saleh Kebzabo, chef du gouvernement de transition, s’est félicité de l’achèvement de l’année scolaire et académique ‘’sans perturbation’’.

Il appelle à maintenir cette dynamique. Pour cela, il demande la ‘’compréhension’’ des enseignants qui réclament de longue date le paiement des arriérés de transport de 2016 à 2020 ; la finalisation du processus de rétablissement des primes de craie et de documentation au plus tard octobre 2021 ; la levée de la suspension d’études, etc.

Du côté du Syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), un préavis de grève d’une semaine a été lancée le 4 octobre.

‘’Cela interpelle bien sûr les syndicats à qui je demande une bonne dose de compréhension en cette période de difficultés en tout genre pendant cette transition que nous voulons sociale, consensuelle, patriotique, apaisée et participative’’, déclare Saleh Kebzabo.

Pendant les jours restants du mois d’octobre, la section du SET veut croire à la négociation pour trouver des solutions à ses revendications.