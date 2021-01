Vaccin contre la Covid-19 au Tchad: les premiers bénéficiaires identifiés

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale prépare le terrain pour l’arrivée et la gestion du vaccin contre la Covid-19. Ce mardi 19 janvier, une rencontre virtuelle sur le processus et les modalités pratiques d’introduction de ce vaccin a eu lieu au sein dudit ministère.



Les personnels soignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes souffrant des maladies chroniques. Voilà ceux qui seront privilégiés pour la vaccination contre la Covid-19. Une vaccination qui se fera sur la base du volontariat.

Ces informations font suite à la rencontre de ce 19 janvier qui a pour objectif d’écouter le comité chargé des démarches pour l’introduction de ce vaccin mais également l’appuyer pour accélérer le processus d’introduction de ce vaccin. Un vaccin qui, selon les autorités, arrivera au Tchad au courant du premier trimestre de l’année 2021.

Selon le président dudit Comité, par ailleurs directeur général du ministère de la santé et de la solidarité nationale, Ismael Barh Bachar, “des avancées significatives sont notées, notamment avec la signature des deux formulaires qui ont été transmis au partenaire Gavi. Autre étape du processus, c’est l’élaboration du plan de déploiement qui comprend les coûts et budget d’un montant de 13 millions de nos francs”.

Aussi, indique-t-il, la conservation de ce vaccin nécessite un climat approprié d’où l’acquisition de huit congélateurs à chaine ultra froid. “Mais le pays ne s’est pas encore fixé sur la marque de vaccin à utiliser et qui pourrait s’adapter à son climat”, précise Ismael Barh Bachar.