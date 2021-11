Tchad : L’UFR de Timan Erdimi accepte de participer au dialogue

A l’issue d’une rencontre tenue dimanche à Doha au Qatar, entre les membres du Comité technique spécial et ceux de l’Union des Forces de la Résistance (UFR) dirigée par Timane Erdimi, un compromis a été trouvé. Mais sous plusieurs conditions.

La rencontre de prise de contact entre le comité technique spécial et les hommes de Timane Erdimi à Doha s’est soldée par une note d’espoir.

Après la présentation par le chef de mission du CTS de l’objectif de la mission visant à faire taire les armes et permettre le dialogue national inclusif, le chef de mission CTS a remis une invitation au prédisent de l’UFR pour la participation de son groupe au pré-dialogue.

Les deux délégations UFR et CTS

Le président de l’UFR a accepté, selon le procès-verbal, de participer au pré-dialogue en posant un certain nombre de conditions préalables à savoir : l’amnistie générale, la libération des prisonniers de guerre, d’opinion et des leaders politiques et la restitution des biens à leurs propriétaires.

Les deux parties se sont accordées pour œuvrer ensemble pour un retour définitif de la paix au Tchad