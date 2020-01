Tchad : les soldats en intervention au Nigeria sont rentrés définitivement

SÉCURITÉ – L’armée nationale tchadienne (ANT) intervenant dans le cadre de la force mixte multinationale en intervention dans le bassin du lac Tchad au Nigeria et au Cameroun a plié bagages. Le contingent tchadien est entré ce 3 décembre 2019 à N’Djamena par Ngueli, localité frontalière avec la ville de Kousseri au Cameroun.

C’est plus de 400 militaires qui sont rentrés et ont pris leurs quartiers à koundoul à 20Km de la capitale. Les militaires sont accueillis par le chef d’Etat-major de l’armée tchadienne, le général Taher Erda Tairo.

Depuis février 2019, l’armée tchadienne intervient au Nigeria à la demande de son voisin. Les soldats tchadiens ont fini leur mission et sont rentrés.

A l’entrée de la capitale, les soldats sont joyeux. Des cris, des youyous des femmes, des signes de victoire depuis leurs pick up, des selfies entre les militaires et des jeunes venus les accueillir. Aussitôt le cortège des militaires suit le véhicule de la Police et les oriente en dehors de la ville pour prendre leurs quartiers au centre d’instruction militaire de Koundoul. C’est à partir de Koundoul que les militaires pourront regagner leurs familles respectives après des consignes de leurs chefs hiérarchiques, confie une source auprès de l’Etat-major.

La force mixte multinationale est composée des pays de la commission du bassin du lac Tchad et le Bénin. Les forces armées sont divisées en secteur.

Secteur 1 Cameroun

Secteur 2 Tchad

Secteur 3 Niger

La majorité des militaires sont en intervention au Nigeria dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse de Boko Haram. Selon des informations recueillies auprès des responsables de l’armée « c’est un retour définitif de nos soldats », aucun remplacement n’est prévu car les milliaires sont en fin de mission.

Auparavant ce sont des remplacements qui se font. « Un nombre de soldats rentre et un même nombre le remplace » mais cette fois-ci, le Tchad rappelle ses soldats de la mission.

L’armée tchadienne intervient au Nord Mali dans la mission des Nations-Unies avec des milliers des soldats. L’armée tchadienne se prépare à intervenir entre trois frontières : le Niger, le Burkina et le Mali.