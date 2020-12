Tchad : ”les frustrations de tous les jours, l’injustice sociale, l’absence d’une vision politique et l’avenir qui se dessine sombre sont les vrais maux du Tchad” , selon la Conajept

JEUNESSE- La Coordination Nationale des Jeunes pour la Paix et le Développement au Tchad (Conajept), à travers un point de presse fait ce 30 décembre, au centre Tente d’Abraham, dénonce le climat d’insécurité et le chômage qui règnent au pays.

Selon le coordinateur de cette plateforme, Mahamat Oumar, cette sortie médiatique est motivée par le contexte d’insécurité, de conflit intercommunautaire, d’incertitude et de chômage de masse de la jeunesse, fer de lance de la société.

Pour cette organisation, au-delà de toutes ces situations précitées, les Tchadiens ont assisté à toutes sortes de promesses fallacieuses faites aux provinciaux dans le cadre de la campagne électorale du candidat ‘‘irremplaçable et irréprochable’’ du parti au pouvoir.

« le MPS a mis en avant le contexte sanitaire pour réprimer toutes les formes de contestations du pouvoir de Deby et de l’autre côté, lui et sa bande se sont permis de nous livrer des images des rassemblements gigantesques forcés avec un bain de foule. C’est le lieu ici de dénoncer le comportement dictatorial du gouvernement face au parti les Transformateurs qui est mis sous une surveillance régulière et permanente des forces de l’ordre, lesquelles, au moindre geste ou manifestation, n’hésitent pas à utiliser des forces de manière disproportionnée », a dénoncé Mahamat Oumar.

Le coordinateur de la Conajept de poursuivre que la situation actuelle du Tchad est comparable à une jungle dans laquelle certains ont le droit de vie et de mort sur d’autres. Il cite en exemple les conflits intercommunautaires. Il conclut que les frustrations de tous les jours, l’injustice sociale, l’absence d’une vision politique et l’avenir qui se dessine sombre sont les vrais maux du Tchad que la jeunesse tchadienne doit combattre sans relâche.