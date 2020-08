Tchad : ‘’La lutte contre le terrorisme participe de notre survie en tant qu’État’’ Idriss Déby Itno

Lors de la cérémonie de son élévation à la dignité de Maréchal du Tchad, ce 11 aout 2020, le président Idriss Déby Itno a insisté sur la lutte commune contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme, nécessite un engagement de tous les fils du pays car il en va de la survie du Tchad, a ainsi rappelé le président de la République, Idriss Deby Itno.

Cette lutte, souligne-t-il, est un impératif vital qui doit demeurer au centre des préoccupations. C’est pourquoi, “nous allons poursuivre de manière résolue la guerre contre le terrorisme en étroite synergie avec les pays du Bassin du Lac Tchad et du G5 Sahel ainsi que toute la communauté internationale“, a ajouté le Maréchal du Tchad.

“Que les autres Tchadiens n’oublient jamais que s’ils peuvent travailler, voyager, cultiver, se former et dormir dans la quiétude, c’est parce qu’il existe d’autres Tchadiens qui exposent quotidiennement leur vie pour garantir cette quiétude à leurs compatriotes. Oublier ou minimiser ce don incommensurable serait une injustice innommable’’, a-t-il martelé en guise de réponse aux nombreuses critiques contre son attachement à la question sécuritaire et aux dépenses très importantes en faveur de l’armée.

À ceux qui s’étonnent qu’un Chef d’État soit aux côtés de ses troupes en opération, le Chef des armées, leur répond simplement qu’il y a “des moments qui sont faits pour travailler dans la douceur des bureaux climatisés et il y a des moments où un chef doit partager la rusticité du terrain avec ses hommes, surtout lorsque la survie de la Nation est en jeu“.

L’homme du 1er décembre a saisi cette occasion solennelle, pour encourager et féliciter tous les soldats tchadiens qui sont en mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays. “Ces enfants du Tchad peuvent être fiers de leur engagement, car la plus grande des vertus est dans le dévouement désintéressé en faveur d’une cause patriotique juste. Que l’étendue de leur dévouement puisse servir de référence aux autres Tchadiens’’ a t-il pointé.

Selon le président Idris Déby Itno, tant que la paix, la stabilité, l’unité nationale, la souveraineté, l’intégrité du territoire, la liberté et la démocratie seront menacées, l’armée nationale sera là et lui-même à ses côtés. “Tant que mon souffle et ma force le permettront, promet Idriss Déby Itno, je serais personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l’exigent“. C’est le serment qu’il dit avoir fait à la patrie et à ses frères d’armes.

NDALET POHOL-GAMO