Tchad : la directrice régionale de l’ONU femmes rend visite aux femmes de Gaoui

La Directrice régionale de l’ONU femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Oulimata Sarr, accompagnée par la ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh, a rendu visite aux femmes de la localité de Gaoui, ce jeudi 14 octobre. C’était dans le cadre de la campagne HeForShe, qui prône l’égalité des sexes.

La directrice régionale de l’ONU femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Oulimata Sarr, a salué l’effort que le Sultan de Gaoui est en train de faire pour les femmes. “Nous sommes venues voir nos sœurs de Gaoui. Nous sommes ici pour demander au Sultan et à tous les hommes Champions de nous accompagner dans ce mouvement et de nous assurer dans le dialogue national Inclusif. On sait que les femmes du Tchad sont très dynamiques, elles savent ce qu’elles veulent, elles sont une référence dans le Sahel, nous devrons les soutenir”, a déclaré Mme Oulimata Sarr.

Selon elle, la scolarisation des filles, l’éducation, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat des femmes, peuvent les aider à réussir. “Les femmes que nous avons rencontré ici parlent des financements, des luttes contre la violence. Donc nous avons besoin de votre soutien”, lance-t-elle.

Mme Oulimata Sarr décore le Sultan de Gaoui

Amina Priscille Longoh, Ministre de la Femme, souligne pour sa part que la campagne HeForShe est pour que les hommes se lèvent pour accompagner les femmes qui sont leurs mamans, épouses et leurs filles. “Nous sommes venues à Gaoui, parce que c’est une référence, un héritage pour nous. La directrice de l’ONU femmes ne pourra pas rentrer sans venir rendre visite à Gaoui”, a relevé Amina Priscille.

Mme Oulimata Sarr a décoré à cette occasion le Sultan de Gaoui pour les efforts qu’il consent en faveur des femmes. Après la décoration du Sultan, des cadeaux ont été remis par les femmes de Gaoui à la directrice régionale de l’ONU femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Une visite guidée au musée de Gaoui qui contient des objets arts datant de centaines d’années a mis un terme à cette descente.

