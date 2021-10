Tchad : deux nouveaux adjoints au maire du 7e arrondissement de N’Djaména installés

La commune du 7e arrondissement de N’Djamena, a élu deux nouveaux adjoints au maire la semaine passée, lors d’une session élective. Ils remplacent Pascal kemkoï Gueou et Mahamat Saleh Brahim suspendus notamment pour altercation, faux et usage de faux en septembre.

La commune du 7e arrondissement de N’Djamena a deux nouveaux adjoints au maire. Il s’agit de Zoutané Anne Gaou et Miangar Gédéon, respectivement premier et deuxième adjoints au maire. Ils ont été élus par 21 conseillers sur les 31 de la commune. Le vote a eu lieu au cours d’une session élective qui s’est tenue au sein de la commune le 1er octobre courant.

Ils ont été installés dans leurs fonctions par l’administratrice déléguée à ladite commune. Zoutané Anne Gaou et Miangar Gédéon remplacent Pascal kemkoï Gueou et Mahamat Saleh Brahim suspendus le 23 septembre pour, entre autres, altercation, faux et usage de faux.

Lors de l’installation du maire titulaire, Abbas Mahamat Atteib, les conseillers de l’opposition ont réclamé une place dans la nouvelle équipe. 24 heures après, le service de communication du délégué auprès du gouverneur a rencontré les conseillers en vue de leur ’’trouver une place’’, selon leur porte-parole, Mbaïressem Djenade Clement. Une demande restée sans suite favorable.

A lire aussi:Tchad : les raisons de la suspension des deux adjoints au maire du 7e arrondissement de N’Djaména