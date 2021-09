Tchad : les raisons de la suspension des deux adjoints au maire du 7e arrondissement de N’Djaména

Les premier et deuxième adjoints au maire de la commune du 7e arrondissement de N’Djamena ont été suspendus le 23 septembre par le gouverneur de N’Djamena. En voici les raisons.

Le 23 septembre dernier, une note du gouverneur de N’Djamena a suspendu les deux adjoints au maire de la commune du 7e arrondissement. Il s’agit de Pascal Kemkoï Gueou, et Mahamat Saleh Brahim, respectivement 1er et 2e adjoints au maire.



Le gouvernorat reproche au premier adjoint au maire, Pascal Kemkoï, de multiples altercations entre lui et le deuxième adjoint. Le deuxième adjoint, Mahamat Saleh Brahim, est accusé d’insubordination, insulte à caractère racial, faux et usage de faux.





Dans la journée du 13 septembre, les vendeurs de bétail dans le 7e arrondissement ont fait parvenir une note au maire. Dans la note, les commerçants ont demandé de clarifications sur le paiement de quittance au sein de la mairie. “Depuis un an et demi, c’est le maire deuxième adjoint qui prend cet argent et toujours sans quittance. Tout récemment nous avons jugé de payer et prendre la quittance, mais Mahamat Saleh Brahim nous a intimidés et nous demande de revenir payer avec lui, et non aller payer pour avoir la quittance”, relève la note.



La commune tiendra une session extraordinaire pour élire deux nouveaux adjoints au maire, installé il y a à peine deux semaines.