Nouveaux visages du gouvernement : Amina Priscille Longoh, du social à la politique

POLITIQUE – Agée de 29 ans, Amina Priscille Longoh est la plus jeune femme ministre du gouvernement du 14 juillet. Tout le parcours de cette nouvelle patronne du département de la Femme et de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale était consacré aux actions sociales.

Pour de nombreux Tchadiens, Amina Priscille Longoh n’est pas une nouvelle personnalité. Certains observateurs avaient déjà pressenti sa nomination à ce poste. La jeune dame s’est faite très vite remarquer à travers sa lutte et ses oeuvres de charité en faveur des couches vulnérables.

Diplômée en communication, c’est avec la firme pétrolière Glencore qu’elle a débuté sa carrière en 2013. Après plus de 5 ans au sein de cette multinationale, a elle a décidé de s’adonner définitivement aux oeuvres humanitaires.

En 2016, elle a initié une collecte de fonds sur les réseaux sociaux pour aider une femme démunie à faire opérer sa fille de 2 ans qui souffrait d’un cancer de l’œil. Malheureusement, la mobilisation de fonds a pris du retard et n’a pas permis de sauver la vie de la fillette. Amina Priscille Longoh ne s’est pas découragée pour autant. Fin 2016, elle a décidé que c’était le moment de concrétiser son projet de création d’une fondation pour pouvoir agir en temps réel. Elle l’a donc nommée « Tchad Helping Hands », traduisant la solidarité autour des causes sociales.

Elle décide de prêter main-forte aux femmes et filles nécessiteuses. Elle a notamment signé une convention de partenariat avec un cabinet d’avocats pour la prise en charge juridique et judiciaire des femmes victimes de violences et bien d’autres. A la suite de ses nombreuses oeuvres aux côtés des femmes, la présidente de la fondation Tchad Helping sera nommée directrice générale de la Maison nationale de la femme en 2019.

Très active dans la promotion de l’éducation des filles et des personnes démunies, Amina Priscille Longoh fera partie des commissaires à l’éducation de l’Union panafricaine de la jeunesse.

La nouvelle ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale a été récemment distinguée par le jury du prix africain de développement 2020, comme meilleure manager du marketing réseau de l’année en cours.

Dans une interview accordée à Tchadinfos.com, la jeune dame et mère de deux enfants nous a laissé entendre: « Peu importe le rang social, je voudrais aussi aider à construire un Tchad dans lequel chaque femme ou chaque jeune fille pourra créer le mode de vie qu’elle souhaite adopter, sans être marginalisée. Je suis convaincue qu’une société dans laquelle les femmes ne sont pas marginalisées sur le plan socio-économique sera une société plus juste, plus solidaire et plus prospère ».

