N’Djaména accueillera en février le sommet du G5 Sahel

INTERNATIONAL- N’Djaména, la capitale tchadienne abritera le prochain sommet entre le G5 Sahel et la France prévu en février. L’annonce a été faite par le site de la présidence de la République du Tchad.



Le Tchad abritera le sommet entre le G5 Sahel et la France. L’information est rendue publique à l’issue d’une rencontre, ce mardi 19 février, entre le président tchadien Idriss Déby Itno et celui de la France, Emmanuel Macron. Le sommet se tiendra un an après celui de Pau en France, le 13 janvier 2020.

Le sommet de Pau a été convoqué par le président Emmanuel Macron. Il a regroupé les pays du G5 Sahel et a permis de fixer une feuille de route pour la lutte contre le terrorisme au Sahel notamment dans la zone dite des trois frontières située entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.