Miss Tchad 2020 : l’élection est prévue pour le 29 février

BEAUTE – Le Conamit et l’association Culturama ont organisé un point presse le 19 février pour annoncer la date de la tenue de l’élection Miss Tchad 2020.

L’élection de la plus belle femme tchadienne se déroulera le 29 février à l’hôtel Radisson Blu. La présidente du Comité national Miss Tchad (Conamit), Yousra Koulamallah a fait cette annonce ce mercredi lors d’un point de presse. L’invité d’honneur de cette édition de Miss Tchad est Clara Lagurgue, Miss Paris 2019.

L’élection de Miss Tchad 2020 est placée sous le thème de la lutte contre le paludisme. Le Conamit fera par ce biais son « devoir de patriotisme » en sensibilisant contre cette maladie lors de l’événement, selon Yousra Koulamallah. Pour ce faire, le Conamit est en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

A RELIRE : Election Miss Tchad 2020 : la date sera connue dans les 48 heures, Conamit

Innovation

Cette année l’organisation de Miss Tchad enregistre des nouveautés notamment les sélections provinciales digitalisées et le choix de cinq dauphines au lieu de trois lors de l’élection. La venue de Miss Paris 2019 facilitée par l’association Culturama est aussi une innovation. En effet, Clara Lagurgue aiderait les candidates à l’élection avec des conseils pratiques pour les prestations.

La responsable projets de l’association Culturama, Marie Laure Alingue en est convaincue : une Miss est un modèle et un exemple dont le parcours et les projets doivent motiver et fédérer. Rappelons que les vingt et une candidates sont déjà en casernement.