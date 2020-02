Election Miss Tchad 2020 : la date sera connue dans les 48 heures, Conamit

BEAUTÉ – Le mandat de la Miss Tchad 2019 a pris fin ce 11 février 2020. La belle dame du Tchad l’a annoncé sur sa page Facebook. Le Conamit, lui, promet l’élection de la nouvelle Miss courant février 2020.

Le mandat d’un an de Caltouma Sindigué en tant que la plus belle femme du Tchad vient de s’achever. Une année durant laquelle Miss Tchad a organisé et a participé à plusieurs événements. Miss Tchad 2019 revient sur cette année dans un message qu’elle a publié ce mardi sur le réseau social Facebook. La jeune femme remercie ceux qui l’ont aidée durant son mandat mais surtout encourage les jeunes filles à participer à ce concours national.

Miss Tchad 2019 a profité de sa sortie pour annoncer un documentaire sur “les péripéties” de son mandat. Ce documentaire produit par la maison Preston Concept Record sortira après l’élection de Miss Tchad 2020, selon une source proche de la Miss Tchad 2019. D’après cette source, Miss Tchad organisera une cérémonie pour clore son mandat. L’élection Miss Tchad 2020 quant à elle est bien prévue pour le mois de février 2020. D’après le vice-président du Comité national miss Tchad (Conamit), Me Hissein Ngaro pour l’édition 2020, vingt-une jeunes filles représentantes de vingt-une provinces ont postulé et ont été retenues. La date sera connue dans les 48 heures, a promis Me Hissein Ngaro.