Ministère de la Femme : le contesté Ali Sougui Bie démissionne

POLITIQUE – Après un mois de bras entre la ministre Djalal Ardjoun et la cellule syndicale du ministère de la Femme et de la Petite enfance, le chef de service financier a fini par jeter l’éponge le 27 décembre 2019. Effet immédiat, la cellule a suspendu son préavis de grève.

Enfin ils obtiennent satisfaction. Les agents du ministère de la Femme, de l’action sociale et de la Petite enfance ont suspendu leur préavis de grève à la suite de la démission du chef de service financier, principale cause de bras de fer entre la ministre Djalal Khalil Ardjoun et la cellule syndicale.

C’est lors d’une Assemblée générale qui a eu lieu ce 3 janvier 2020 dans les locaux du ministère que le secrétaire général adjoint chargé à l’organisation et à la formation de la cellule syndicale, Mahamat Ahmat Abdelkerim a annoncé la levée de la mesure.

En effet, Ali Sougui Bie a été nommé chef de service financier du ministère de la Femme et de la Petite enfance. Cette nomination a suscité le mécontentement de la cellule syndicale dudit ministère. Après un bras de fer, le contesté a présenté sa démission le 27 décembre, soit un mois après sa nomination à la tête du service. Elle a été rendue officielle par le cabinet de la ministre, à travers l’inspection générale du ministère, le 30 décembre. « Ma nomination est devenue le catalyseur des multiples contestations et revendications de la cellule syndicale. Ces contestations et menaces de grève paralysent le bon fonctionnement du ministère et bien que j’aie réellement apprécié travailler au sein de votre département, la démission représente la seule option qui s’offre à moi », écrit le contesté.

Laquelle note a été acceptée par Djalal Khalil Ardjoun, ministre en charge de la Femme et de la Petite enfance. La prochaine étape sera de nommer parmi les agents du ministère un nouveau chef de service financier. La direction des ressources humaines se chargera dans un bref délai.