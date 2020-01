SÉCURITÉ – Dans un communiqué rendu public ce 14 janvier 2020, le CNC-Tchad salue les décisions issues du Sommet des Chefs d’Etat du G5 Sahel. Consacré à la situation sécuritaire au Sahel, le sommet s’est tenu ce 13 janvier 2020 à Pau en France.

Le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel (CNC-Tchad) estime que le front antiterroriste est ainsi renforcé et qu’il considère ces décisions comme <<un pas important dans la coopération agissante et multidimensionnelle, seule solution durable à apporter pour sortir de l’impasse sécuritaire actuelle.>>

Le communiqué n’a pas manqué de jeter des fleurs au président Idriss Déby Itno pour son “leadership, courage et persévérance” ainsi qu’à ses homologues dont les pays font face aux terrorismes. Pour le CNC-Tchad, <<la lutte contre le terrorisme est une guerre à part entière qui ne sera gagnée par les forces de la paix et du progrès que grâce à un engagement conséquent et durable de la communauté internationale. Une large adhésion des populations premières victimes des attaques des obscurantistes en constitue le verrou.>>

En bas du communiqué qui porte la signature de son coordinateur national Djondang Tchaknoné Enoch, le CNC-Tchad plaide pour le changement du mandat de la Force du G5 Sahel pour la rendre offensive sous le chapitre VII de la charte de l’ONU.