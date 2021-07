Désignation de son Haut Représentant pour la transition : l’Union africaine fléchit face au CMT

Après que les autorités tchadiennes ont boudé la nomination du Sénégalais Ibrahima Fall comme Haut Représentant de l’Union africaine pour le suivi de la transition au Tchad, l’UA a fait marche arrière. Finalement, c’est le Congolais Basile Ikouebé déjà désigné en mai dernier comme Chef du Bureau de Liaison de l’UA au Tchad qui va cumuler les deux fonctions.

La nomination du diplomate sénégalais Ibrahima Fall comme Haut Représentant de l’Union africaine pour le suivi de la transition en juin dernier a créé un conflit entre les autorités de la transition et l’Union africaine qui, avait décidé, à la suite de la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition, de ne pas sanctionner le Tchad mais de l’accompagner. En effet, le Tchad a boudé ce choix car il serait fait sans son avis.

Il a fallu le déplacement à N’Djamena entre le 7 et 9 juillet du Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité pour que les deux parties annoncent que le différend est réglé, sans plus de détails.

Ce 22 juillet, à travers une note adressée à la Mission permanente du Tchad auprès de l’UA, la Commission de ladite institution informe qu’en plus de ses fonctions de Représentant Spécial, Chef de Bureau de Liaison de l’UA au Tchad, Basile Ikouébé est également chargé des fonctions de Haut Représentant de l’UA pour la transition politique.

La note d’énumérer qu’à ce titre, l’ambassadeur Ikouébé sera appelé à fournir une assistance notamment dans les domaines de :

la révision de la charte constitutionnelle ;

l’organisation d’un dialogue national inclusif, sincère et transparent ;

Le respect strict de la période de transition de 18 mois ;

La réforme et la gestion du système électoral y compris l’élaboration d’une nouvelle constitution ;

Le principe de l’incompatibilité de la représentation des membres du Conseil militaire de transition aux échéances concluant la transition ;

La mobilisation des partenaires internationaux pour rassembler les soutiens politiques et financiers pour le succès de la transition ;

La réforme du secteur de la sécurité (RSS) et du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration.

Le document précise que Basile Ikouébé arrivera à N’Djamena le 25 juillet pour sa prise de fonction.