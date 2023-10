Niger : les États-Unis suspendent leur assistance suite au coup d’État

Publié le 10-10-2023





Dans une lettre officielle émanant du Département d’État des États-Unis, le porte-parole Matthew Miller a annoncé aujourd’hui la suspension de la plupart de l’assistance américaine au gouvernement du Niger, suite au coup d’État militaire survenu dans le pays. Cette décision fait suite à l’article 7008 de la loi sur les crédits annuels du Département d’État.

En août dernier, les États-Unis avaient déjà temporairement interrompu certains programmes d’assistance étrangère au Niger, représentant près de 200 millions de dollars. Cette assistance est désormais également suspendue en vertu de l’article 7008. De plus, la Millennium Challenge Corporation a également suspendu toute forme d’assistance au Niger, y compris les travaux préparatoires pour le projet de transport régional d’une valeur de 302 millions de dollars, ainsi que toute nouvelle activité liée au Compact de 2018.

Il convient de souligner que les États-Unis maintiendront leur assistance humanitaire, alimentaire et sanitaire pour venir en aide à la population nigérienne. Par ailleurs, les États-Unis ont l’intention de continuer à collaborer avec les gouvernements régionaux, y compris celui du Niger, pour promouvoir des intérêts communs en Afrique de l’Ouest.

La lettre du Département d’État réaffirme le soutien des États-Unis au peuple nigérien dans ses aspirations démocratiques, sa prospérité et sa stabilité. Depuis le coup d’État, les États-Unis ont soutenu les efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) visant à accompagner le Niger dans le retour à un régime démocratique. Toute reprise de l’assistance américaine dépendra de l’action du Conseil national de sauvegarde de la Patrie pour instaurer une gouvernance démocratique dans les meilleurs délais et de manière crédible.

Enfin, la lettre appelle à la libération de Mohamed Bazoum, ainsi que de sa famille et de toutes les personnes détenues dans le cadre de cet événement.

Cette décision marque un tournant dans les relations entre les États-Unis et le Niger, mettant l’accent sur l’importance de la démocratie et de la bonne gouvernance dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Les États-Unis restent engagés à soutenir le peuple nigérien dans sa quête d’un avenir démocratique, prospère et stable.