Niger : le président américain demande la libération de Bazoum et sa famille

Publié le 03-08-2023





Alors que la menace de la CEDEAO pèse déjà sur les putschistes nigériens, les Etats-Unis viennent encore renforcer le ton. Dans le communiqué de presse rendu public, ce 03 août, par la Maison Blanche, le président américain, Joe Biden dit affirmer « son soutien au peuple nigérien pour honorer leur partenariat qui remonte à plusieurs décennies et qui est ancré dans les valeurs démocratiques communes et dans le soutien à une gouvernance menée par les civils ».

« Le peuple nigérien a le droit de choisir ses dirigeants. Ils expriment leur volonté par le biais des élections libres et équitables, et cela doit être respecté », peut-on lire dans ce communiqué de Joe Biden qui demande la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille, ainsi que la préservation de la démocratie “durement” acquise au Niger.