Musique : Soléa Damas lance “Marmite” sur la toile

Publié le 04-08-2023





Le directeur de la Compagnie Kaya Kendé, Solea Damas, a fait un point de presse, ce vendredi, 4 août, au siège de sa compagnie.

Présenter la Compagnie Kaya Kendé et faire découvrir son single “Marmite”, sont les deux points qui ont marqué ce point de presse.

La création de la Compagnie Kaya Kendé répond, selon le directeur à un besoin capital, celui de valoriser les rythmes des instruments du terroir.

Après avoir fait des recherches approfondies sur la fabrication et la manipulation des instruments traditionnels tels que : la harpe, le kora, le balafon et la sanza, il a créé cette compagnie pour transmettre à la jeune génération et à toute personne qui le désire, ce savoir des ancêtres.

Pour réussir la mission qu’elle s’est assignée, la Compagnie Kaya Kendé se donne comme plan d’actions de fabriquer constamment les instruments traditionnels sous différentes formes et modèles ; organiser des ateliers de formations de façon régulière, à N’Djamena et dans les provinces ; stimuler l’envie aux artistes tchadiens d’impliquer les instruments traditionnels dans leur composition et créations musicales…

S’agissant de son single “Marmite”, SOLEA DAMAS, explique que c’est un titre qui va valoir la femme, en tant que première épouse. “Marmite” désigne la première femme, «celle avec qui on a souffert», argumente l’auteur. Ce titre sera sur les plateformes de téléchargement ce 4 août 2023.