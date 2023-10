Musique : l’entreprise Loucious engagée à accompagner les artistes tchadiens dans leurs carrières

Publié le 09-10-2023





La conférence de presse de la signature d’accord de la collaboration entre l’entreprise Loucious et l’artiste Black Ten a lieu ce lundi 9 octobre 2023 a l’Institut français du Tchad.

Partant d’un constat «très amer» sur l’évolution de la musique au Tchad, l’entreprise Loucious, implantée en France, décide d’accompagner les artistes tchadiens dans leurs carrières en vue d’exporter la musique du terroir sur l’échelle internationale.

« Les gens connaissent le Tchad avec la bravoure de nos militaires. En dehors de nos militaires nous n’avons rien qui nous représente sur l’échelle internationale. C’est ainsi que l’entreprise a décidé d’investir dans la musique», a indiqué le PDG de Loucious, Fabien Lebrun.

Ainsi Black Ten devient le tout premier artiste qui évolue localement à intégrer la branche de production de Loucious dénommée «Loucious Studytrip Tchad». Ce contrat qui durera deux ans couvre un contrat de production, du management et l’accompagnement des projets sociaux.

Biographie er discographie de l’artiste

Benjamin Doungous alias Black Ten est l’un des rappeurs tchadiens actuels les plus prometteurs de sa génération. Né le 03 décembre 1996, Black Ten commence la musique très tôt à l’âge de 9 ans.

Il sort son tout premier single ” La lumière des ancêtres” en 2013 avec le rappeur Black king. En 2016, il rencontre Ange Mayele, artiste avec lequel il décide de s’associer. Les deux amis forment alors le groupe “Blow music». En 2017, ils sortiront deux singles successifs enregistrés au studio, “Boss pour la mifa” et “Regret”. Ces projets éveillèrent la curiosité du public, donnant assez de notoriété au groupe pour enchaîner le festival N’djamVi en 2018 puis la compétition vacances Rap Selesao en 2019 avant d’être invités sur différents plateaux des radios et télévisions.

En 2020, Ange Mayele et Benjamin Doungous décident de suivre leurs propres voies, indépendamment l’un de l’autre. Black Ten sort son premier single solo en avril de la même année, “Si seulement”. Ce projet lui a permis d’être approché par plusieurs grandes maisons de production. Ces approches étaient soldées par des échecs puisqu’il a une vision plus grande pour sa carrière. Alors Black Ten a décidé de poursuivre la route seul.

Janvier 2022, il signe son grand retour, déterminé à ne plus lâcher ses rêves. Il revient armé de son vécu, et d’un nouveau single qui débarque tout juste “On règne”. Le 1er octobre 2022, le lyriciste Black-Ten sort un son clipé « Fantôme » et le 20 mai 2023 un autre titre audiovisuel « La Chute ».