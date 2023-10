Mode : Gamari Fashion Show annonce les couleurs de sa troisième édition

Publié le 10-10-2023





La troisième édition de Gamari Fashion Show aura lieu le 11 novembre 2023 à N’Djamena. Bien plus qu’une soirée de mode, Gamari consiste à doter les femmes et les jeunes de connaissances professionnelles solides afin de les rendre autonomes dans la société.

Gamari est un projet qui porte sur la formation, l’encadrement et l’accompagnement des femmes et des jeunes, acteurs importants du développement tchadien. Il consiste à doter les femmes et les jeunes de connaissances professionnelles solides afin de les rendre autonomes dans la société tchadienne à travers des activités génératrices de revenus. Cette troisième édition est placée sous le thème «Pour elles, un métier ».

« Nous jugeons que pour chaque humain, une insertion professionnelle est utile dans le but d’être autonome. Et pour toutes celles qui ont perdu leurs emplois, une réinsertion professionnelle est possible», a indiqué la promotrice de Gamari, Dagossé Elyse, ancienne Miss Tchad.

Gamari est une initiative d’Athéna, une structure multisectorielle qui se positionne dans le domaine du social, de la formation, de l’entrepreneuriat et des métiers du monde de la mode.

La particularité de cette édition est celle d’outiller les femmes en conditions vulnérables dans le métier de transformateur (décoration, teinture, les finitions, coloration des tissus) dans le but de donner une nouvelle source de revenus à ces femmes qui, par manque de moyen pour se faire former, éprouvent des difficultés à trouver une activité génératrice de revenus pouvant permettre leur insertion professionnelle.

En marge des préparatifs de cette édition, un casting des mannequins a lieu le 08 octobre 2023 à N’Djamena.