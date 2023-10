Littérature : la 10e édition du festival international « le souffle de l’harmattan » se tient du 10 au 14 octobre 2023 à N’Djamena

Publié le 11-10-2023





La 10e édition du festival international « le souffle de l’harmattan » se tient du 10 au 14 octobre 2023 à N’Djamena. La cérémonie d’ouverture a lieu ce mardi 10 octobre 2023 à l’université Emi-Koussi.

«Dix ans, une décennie de célébration du livre. C’est une initiative culturelle si belle, si grande, si forte qui nous réunit depuis ces années jusqu’aujourd’hui. C’est une œuvre si résistante empreinte de passion dévorante de construire avec la littérature, et qui a amené les amis d’Afrique au pays de Baba Moustapha qui repose désormais dans les souffles du vent», se réjouit Sosthène Mbernodji, le commissaire général du festival.

Le festival international « le souffle de l’harmattan » célèbre ces dix ans sous le thème « Écrire, s’écrire ». Durant ces dix années, ce festival a démontré qu’il est un cadre idéal pour la découverte et la promotion du livre. Les objectifs qu’il s’est assignés sont entre autres créer un cadre de retrouvailles des écrivains et auteurs du Tchad; promouvoir la langue française ainsi que l’universalité des singularités; rendre la littérature africaine et du monde visible et accessible au public; déceler les talents cachés; valoriser les vertus liées à l’écriture.

«Le souffle de l’harmattan va continuer à se développer et s’imposer comme référence culturelle en Afrique et dans le monde», pense Sosthène Mbernodji.

Comme à l’accoutumée, il y a au programme de cette édition plusieurs activités à savoir conférences thématiques, séances de lecture, présentations de livres et dédicaces des auteurs ; exposition photo des éditions précédentes et de quelques personnalités de la littérature tchadienne, excursion et remise des distinctions aux écrivains.

L’édition se tient sur deux sites à savoir l’université Emi-Koussi et le CEFOD. Pour célébrer cette dixième édition, il y a la participation des linguistes, des artistes, des écrivains et des personnes de renom venant de cinq pays notamment le Sénégal, le Canada, le Cameroun, le Burkina Faso et le Mali.