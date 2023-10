Littérature : « Afrique : vers la voie du salut », un livre de Ismaël Baradine Ardja Hamdallah

Publié le 08-10-2023





La cérémonie de dédicace du livre intitulé «Afrique : vers la voie du salut» de l’auteur, Ismaël Baradine Ardja Hamdallah a eu lieu ce samedi 07 octobre au Cefod.

Le livre « Afrique : vers la voie du salut» est un essai de 170 pages réparties en quatre chapitres paru aux éditions Colibri et préfacé par Cheikh Souleymane. Le livre lui-même explore les défis auxquels l’Afrique est confrontée, ainsi que les opportunités et la prise de conscience de cette génération actuelle qui se présentent pour un avenir meilleur. L’auteur propose une vision optimiste et réaliste de la voie que le continent doit emprunter pour parvenir à son salut.

À travers cet essai, l’auteur parle de l’Afrique qui n’est pas épargnée de ce mal étalé à la longueur des générations et des siècles. Après plus de trois siècles d’esclavage, 70 ans de domination et de colonisation et 63 ans de néocolonialisme , une nouvelle ère commence enfin à se dessiner avec une nouvelle histoire écrit en lettres d’or sur un papier d’acier. “L’Afrique de nos aïeux avait été une Afrique traitée de tous les noms d’oiseau , mais celle d’aujourd’hui s’avère porteuse d’un avenir radieux de toute l’humanité. Elle est le seul continent qui a été sous – exploité et continue d’être exploitée par d’autres continents parce qu’elle est tout simplement nourricière et semencière”, souligne l’auteur dans cet essai.

L’ouvrage «Afrique : vers la voie du salut» aborde des sujets variés tels que la mauvaise gouvernance, l’éducation, la santé et l’économie. Ismaël Baradine Ardja Hamdallah présente des solutions concrètes pour surmonter les obstacles auxquels l’Afrique est confrontée, mettant en avant le potentiel et les ressources inexploitées du continent.

La cérémonie est marquée aussi par une séance de questions-réponses, où le public a pu interagir avec l’auteur. Les échanges ont été animés et riches en réflexions, témoignant de l’intérêt suscité par ce livre.

«Afrique : vers la voie du salut» est un livre qui ne laisse pas indifférent et qui ouvre des perspectives prometteuses pour le continent africain. En proposant des solutions réalistes et praticables, l’auteur donne de l’espoir à tous ceux qui croient en l’Afrique et en son potentiel.

Ismail Baradine Ardja est natif de la province du Wadi Fira au Tchad. Il est titulaire d’une licence en sociologie de la population et du développement et d’une maîtrise en droit public.