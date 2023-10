Le Tchadien Ngueto Tiraïna Yambaye reconduit à la tête du FAGACE

Publié le 08-10-2023





A l’issue de la 5e session extraordinaire tenue par visioconférence le 3 octobre 2023, le Tchadien Ngueto Tiraïna Yambaye a été reconduit à la tête du Fonds africain de Garantie et de Coopération économique (FAGACE).

En poste depuis le 1er juillet 2020, l’économiste tchadien Ngueto Tiraïna Yambaye aura encore un long séjour à la tête du FAGACE. A l’issue des travaux de la 5e session extraordinaire tenue par visioconférence le 3 octobre courant, le conseil des gouverneurs du FAGACE a décidé de sa reconduction comme directeur général de cette institution. Ce nouveau mandat entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2024.

Economiste spécialisé en Finance internationale et en Politique publique, Ngueto Tiraïna Yambaye a été ministre de l’Economie, du Plan et du Développement du Tchad, Administrateur du FMI (Fonds monétaire international) pour les pays africains.

Depuis son accession à la tête du Fonds et la mise en place du Plan Stratégique 2021-2025 dénommé « THE NEW MOMENTUM », le Fonds a connu une évolution rapide.

Les reformes mises en œuvre dans ce cadre ont en effet considérablement impacté l’Institution entraînant des transformations significatives en adéquation avec les évolutions du marché. En effet, ces dispositifs ont permis une coopération nouvelle et fructueuse avec les institutions financières partenaires ; et un modèle de gouvernance renforcé.