Le Tchad fait son entrée au secrétariat général de la CONFEJES pour la première fois

Publié le 03-04-2023





Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Patalet Geo a fait un point de presse pour annoncer l’élection du candidat du Tchad au poste de directeur des programmes-jeunesse de la Conférence des ministres francophones de la jeunesse et des sports (CONFEJES).

A la 29e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, le Tchad a fait son entrée au Secrétariat général de la CONFEJES. C’est la première fois que le pays de Toumaï siège au sein de cet organe depuis sa création en 1960. Le poste occupé par le Tchad est la Direction des Programmes Jeunesse. Son candidat, Dingam Dono-Horbé a été élu, après des évaluations écrite et orale à l’université de la Francophonie à Dakar au Sénégal du 8 au 10 février 2023.

Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Patalet Geo, cette victoire est le résultat de la diplomatie tchadienne. “Plusieurs missions conduites par la secrétaire d’Etat et moi-même ont été menées auprès de dix Etats membres de cette organisation. Aujourd’hui, le résultat est là“, s’est réjoui le patron du département des Sports. L’heureux élu a un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Dingam Dono-Horbé est un expert et consultant à la CONFEJES depuis plusieurs années. Sa longue carrière et sa maîtrise des dossiers internationaux relatifs à l’insertion socio-économique des jeunes, à la vie associative, ainsi que sa connaissance du domaine de la jeunesse ont fait lui un candidat sérieux et incontournable à ce poste. Le fruit, il est élu.Et c’est le Tchad qui gagne.