Le président de l’association francophone des comités nationaux olympiques fait la restitution de sa mission de Paris

Publié le 02-06-2023





Le président de l’association francophone des comités nationaux olympiques (AFCNO), Abakar Djermah, a animé ce vendredi 02 juin, une conférence de presse relative à la rencontre de haut niveau du bureau exécutif d’AFCNO tenue à Paris du 20 au 29 mai 2023.

Pour Abakar Djermah, après plusieurs rencontres de très haut niveau auxquelles il a pris part, un plan stratégique de travail s’est dégagé pour les ambitions futures et immédiates de l’AFCNO. Le plan consiste à œuvrer pour la traduction des documents sportifs; la signature d’une convention tripartite entre l’organisation internationale de la francophonie et AFCNO dans le cadre de l’organisation des jeux de la francophonie sur le volet sportif; œuvrer pour la promotion simultanée et synchronisée du sport olympique et paralympique dans les pays membres et rendre opérationnel le cabinet du président à N’Djamena, avec un siège et un staff pour mieux prendre en main et rendre effectif les réformes à entreprendre entre 2023 et 2026.

La Francophonie, annonce-t-il, a trois jeux en vue notamment Jeux de la Francophonie Kinshasa 2023, Jeux Olympique Paris 2024 et Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

” Je voudrais juste faire remarquer que de nos jours, le sport sur le plan mondial assure trois dimensions essentielles et importantes : outil de communication , instrument diplomatique et projet de société. Des grandes nations du monde très connues et très développées continuent de communiquer sur leur pays et sur leur peuple à travers le sport en organisant des compétitions internationales pour vendre l’image de leur pays “, situe Abakar Djermah l’importance du sport.

Pour lui, des nations puissantes à travers le monde, utilisent le sport comme instrument diplomatique pour se rapprocher de leurs peuples et des peuples du monde à travers l’organisation et la structuration des circuits de compétition sportive nationale et internationale. “Des nations intelligentes dans le monde ont démontré et prouvé que l’organisation des circuits des compétitions sportives, structurées et pérennes est gage de création d’emplois et de pré – emploi de masse en milieu jeune, un palliatif à la problématique du chômage des jeunes diplômés sans emploi et des jeunes non – scolarisés et sans emploi“.

” De tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que la Francophonie Sportive est l’une des voies de réconciliation entre la politique française en Afrique et la jeunesse africaine francophone”.