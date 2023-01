La douane tchadienne célèbre la journée internationale de Douane

Le Tchad a célébré la journée internationale de Douane ce 26 janvier. Cette édition est placée sous le thème “accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière”.

Une innovation majeure a été apportée cette année par la direction générale de douane de ” journée internationale de Douane” à “une semaine nationale de douane”. Pour le directeur général Ahmat Abdelkerim Ahmat, le thème retenu pour cette année est dû à l’importance que la direction accorde aux ressources humaines en général et la nouvelle génération en particulier.

Dans son intervention, le directeur général des Douanes et Droits indirects, Ahmat Abdelkerim Ahmat a interpellé la hiérarchie à accorder une attention particulière à certaines difficultés que rencontrent la Douane et qui affectent négativement les recettes. Il a indiqué qu’il faut développer une vision de stratégie et des indicateurs. “Nous suggérons au ministère des Finances et ses partenaires de mettre un accent sur les jeunes en tenant compte de l’excellence et de la compétence”, introduit-il.

Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin invite les douaniers à changer de comportement et d’adopter un comportement responsable afin de bien servir le pays et les usagers. Il a indiqué que le système Sydonia sera lancé en début février 2023. Pour lui, ce système permet l’augmentation des recettes de la douane tchadienne. “De 2019 à 2022, la Douane a connu une croissance de 40% de recettes avec le système sydonia ++ et j’espère que dans les 3ans à venir nous arriverons à 100% avec sydonia world”, souhaite-t-il.

Quelques douaniers ont reçu des attestations de meilleur agent. Deux partenaires de la douane tchadienne à savoir les Brasseries du Tchad et une société de transit et de dédouanement ont été aussi honorées.