Kanem : les étudiants de l’Institut de Pétrole de Mao dans un nouveau bâtiment flambant neuf

Publié le 08-10-2023





Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Dr Tom Erdimi, a procédé, samedi 7 octobre 2023, à la réception partielle des locaux de l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao.

L’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao depuis sa création en 2005 n’accueille ses étudiants que dans les bâtiments d’emprunt. L’inauguration des nouveaux locaux devant abriter ledit institut mettra terme à la souffrance des étudiants qui traversent les montagnes de sable pour se rendre à leur lieu de formation. « Ce bâtiment va résoudre partiellement beaucoup de problèmes des étudiants », se réjouit le directeur général de l’institut, Dr Al hassane hissein Issakha.

L’extension de certains compartiments qui s’est ajoutée au projet initial a retardé l’achèvement de bâtiment dont le chantier a commencé depuis 2017. Malgré cela, le ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, Dr Tom Erdimi a organisé dare-dare une cérémonie de réception partielle pour permettre aux étudiants et enseignants d’étudier dans un cadre approprié. « Nous avons tout fait pour que vous puissiez débuter cette année scolaire dans vos locaux », souligne le ministre.

A ce niveau d’exécution du projet, l’entreprise en charge de la construction, la société Kosso, a mis à la disposition de l’institut 1 bloc administratif, 1 amphithéâtre, 6 salles de classes, 2 dortoirs et 2 compartiments de 4 toilettes.

La construction de ce bâtiment résulte des accords et engagements pris par la Société de Raffinage de N’Djamena (SRN) vis-à-vis des autorités tchadiennes dans l’optique de former le personnel local. Le coût global de ce chantier qui s’élève à plus de 7 milliards de Fcfa est financé par la Société de Raffinage de N’Djamena.

« Nous allons faire tous d’efforts pour aider l’entreprise à finir ce qui reste à faire afin que les étudiants, les enseignants et les autres fonctionnaires à se sentir à l’aise », appelle le ministre.

L’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao se veut être un pôle d’excellence dans la sous-région en matière de formation et de recherche dans le domaine du pétrole. Les autorités du pays, mettent les bouchées doubles pour finaliser toutes les infrastructures afin de réunir toutes les conditions pour que cet institut forme dans les prochaines années, les jeunes de la sous-région.