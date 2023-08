Publié le 03-08-2023





BREVE – Le Tchad remporte une médaille en or et une autre en argent en handisport grâce aux performances de Nekingam Djerambeté Françoise (or) et Moudjimadji Sadjangar Françoise (argent) à la 9ᵉ édition des Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Kinshasa en RDC. Le pays de Toumaï occupe respectivement la 1ʳᵉ et 2ᵉ places à l’épreuve de saut en longueur dame en handisport.