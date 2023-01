Gounou Gaya : le projet de réhabilitation des infrastructures électriques relancé

Après huit ans d’arrêt, la centrale électrique de la ville de Gounou Gaya, dans la Kabbia sera relancée. La ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures chargée de l’indépendance énergétique, Ramatou Mahamat Houtouin a annoncé ce 27 janvier la relance des projets d’infrastructures électriques.

C’est un projet qui date de longtemps. Il comporte deux phases. La première est consacrée à la réhabilitation de la centrale électrique installée depuis 2004 et devenue vétuste. Ce volet prévoit remplacer des anciens groupes qui sont à la centrale par de grands groupes de capacité de 250kva. La deuxième phase permettra la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 1.5 megawatt et un système de stockage de 2 megawatts heures à Gounou Gaya, département de la Kabbia.

La centrale sera gérée et exploitée par une entreprise tchadienne dénommée Société Africaine d’Electricité (SAEL). Cette entreprise annonce qu’elle apportera son expertise. « Nous allons innover et moderniser le réseau de distribution pour ne pas avoir des chutes de tensions sur les lignes. Nous allons construire une nouvelle ligne appelée moyen tension et haute tension », a indiqué Tchonfené Éric, directeur général de SAEL.



Selon la ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures chargée de l’indépendance énergétique, Ramatou Mahamat Houtouin, la ville de Gounou Gaya n’est pas la seule dans le programme. “Ma visite à Gounou Gaya s’inscrit dans un vaste programme d’électrification des villes du Tchad. Il s’agit ici d’électrifier les différentes villes en construisant des nouvelles centrales là où il n’y a pas, en renforçant la production dans les lieux où elles sont faibles…”, a-t-elle déclaré.