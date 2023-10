Formation :CIFTA en partenariat avec Airtel organise un atelier de formation en fabrication de savon

Publié le 11-10-2023





Dans le cadre de son planning d’activités, Airtel Tchad vient en appui partenarial au Centre intégré de formation de transformation agroalimentaire (CIFTA), ce mercredi 11 octobre 2023, dans son siège au quartier Gassi dans le 7eme arrondissement, afin de contribuer à la formation des jeunes filles et filles mères dans la transformation et la valorisation des produits agroalimentaires locaux à travers un atelier de formationen savon.

Pour une durée de cinq jours, les participantes auront le privilège de bénéficier de plusieurs ateliers notamment : la fabrication de savon detoilette ; savon liquide et la fabrication de savon de lessive.

En rappel, le Centre Intégré de Formation et deTransformation agroalimentaire (CIFTA), est né à la suite des observations objectives constatées sur le terrain par l’entreprise ‘’ Ma perle‘’. En vue de rendre opérationnel son volet formation « Ma perle a été créée par le CIFTA en Septembre 2022 qui œuvre dans la formation, le renforcement des capacités et l’accompagnement en techniques de transformation des produits agroalimentaires et la promotion de l’entreprenariat. Nous offrons des opportunités de perfectionnement et de renforcement de capacité au personnel des différentes institutions nationales, internationales et autres, » explique Djimtoïngar Léontine, promotrice du CIFTA.

Elle saisit l’opportunité pour encourager les participants à faire preuve de sérieux dans la conduite des initiatives entreprises en disant « pour ceux qui sont motivés et ambitieux, ils pourront mettre en place leur ‘’ Petite affaire ‘’, leur business, améliorant ainsi leur vie, celle de leur famille et de manière générale celle de la communauté apportant ainsi sa partition dans le cadre de la lutte contre la pauvreté », ajoute la promotrice du CIFTA, Djimtoïngar Léontine.

C’est une occasion pour elle de remercier Airtel-Tchad qui a répondu promptement à la sollicitation de sponsor et a décidé d’accompagner le centre dans ce combat pour l’autonomisation des couches vulnérables.

Quand au représentant d’Airtel, Mahamat Moussa Adoum, dans un contexte globale Cette formation s’inscrit dans l’esprit du progrès afin d’autonomiser les femmes par l’apprentissage et transformation des produits agroalimentaires. «Airtel Tchad est fière d’accompagner cet événement parce que cet événement permettra à nos sœurs, frères qui ne sont pas dans le monde professionnel de se prendre en charge par la transformation des produits locaux» a-t-ildéclaré.

Pour le représentant d’Airtel Tchad, cette initiative du CIFTA entre dans la droite ligne de la politique de la responsabilité sociale de l’entreprise d’Airtel qui se repose sur plusieurs piliers notamment dans le domaine de la santé, l’education l’environnement et la formation.