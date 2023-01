Enseignement supérieur : l’université Roi Fayçal célèbre ses 30 ans

L’université Roi Fayçal a célébré son 30ème anniversaire ce samedi 28 janvier 2023 au palais des arts et de la culture sous le slogan “vers un avenir radieux de l’enseignement supérieur au Tchad”.

Dr Mahamat Boukhari Hassan, président de l’Université Roi Fayçal, relève que l’université a formé depuis sa création jusqu’à maintenant notamment en licence, master et doctorat, 9863 étudiants et étudiantes. « Plusieurs accords de partenariats ont été signés avec les universités étrangères et les institutions d’enseignement de la place », ajoute-t-il faisant le bilan des réalisations.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Dr Tom Erdimi d’indiquer que l’université Roi Fayçal a été créée pour enseigner en langue arabe. “L’Université Roi-Fayçal du Tchad a été créée il y a de cela 30 ans grâce à l’apport, à la contribution, à l’appui académique et financier de différents pays et organismes musulmans”.

“Mon département est très satisfait de constater que grâce à votre concours constant et votre participation académique et financière, l’Université Roi-Fayçal est reconnue comme une université stable où le programme d’enseignement n’a jamais connu de retard, ni d’interruption, moins encore une année blanche ; contrairement à plusieurs autres institutions de l’enseignement supérieur“, apprécié Tom Erdimi le parcours.

L’université Roi Fayçal possède plusieurs facultés depuis sa création en 1993. La dernière faculté était lancée le 15 janvier dernier, celle de la médecine.