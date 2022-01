Le cabinet Wedecider forme 60 jeunes en entrepreneuriat

Le bureau de consultance Wedecider a lancé officiellement son activité de formation et d’accompagnement des femmes et des jeunes, dénommée « Goumoulena », ce lundi, 17 janvier, à l’hôtel Radisson Blu. C’est en présence du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat.

Ce sont au moins soixante jeunes filles et garçons qui bénéficient de cette formation du cabinet Wedecider, à travers son programme « Yalah ». C’est un « programme innovant qui vise à dynamiser le cadre de concertation des jeunes entrepreneurs », fait savoir le directeur général de Wedecider, Yabo Janserbé Claver.

Les jeunes bénéficiaires de cette formation sont des porteurs de projets dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage et seront accompagnés dans ce programme. C’est à N’Djaména que la grande partie de la formation leur sera donnée avec un temps d’immersion à Bakara, à la sortie Est de N’Djaména, pendant trois semaines.

L’Union européenne qui appuie financièrement ce programme, dit par la voix du représentant de son ambassadeur que « c’est un projet pilote qui permettra de tirer de nombreuses leçons et également d’affiler d’autres engagements éventuels permettant d’appuyer le secteur privé au Tchad ».

Cette initiative « vient compléter les différentes actions du gouvernement dans la formation et l’accompagnement des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat », reconnait le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mohamed Ndonga Christian Routouang, avant d’espérer qu’à travers elle, « les soixante jeunes bénéficiaires seront des modèles pour tous les jeunes aspirants entrepreneurs ».

Les autres activités du programme « Yalah », à savoir : « Goumoulena tour » et « Boost women » vont consister respectivement à former et accompagner cent jeunes et cent femmes dans les activités génératrices de revenus.