Tchad: “Yalah”, un nouveau programme pour accompagner les entrepreneurs

Le bureau de consultance Wedecider, avec l’appui financier de l’Union européenne, lance un programme pour accompagner les femmes et jeunes entrepreneurs tchadiens. Les candidatures de ces derniers sont attendues via une plateforme numérique.



Bonne nouvelle pour les femmes et jeunes entrepreneurs. Pour permettre à ces deux catégories de la population à booster leurs compétences entrepreneuriales, le bureau de consultance Wedecider lance un programme d’accompagnement aux entrepreneurs tchadiens. “Yalah”, c’est le nom de ce programme d’appui au secteur privé, à travers l’entrepreneuriat.



Le programme vise spécifiquement l’accompagnement des jeunes et femmes dans la création et la consolidation des entreprises ayant des fortes potentialités de création des richesse et d’emploi. Et c’est à travers trois activitéss. Il s’agit d’abord de l’activité :

Goumoulena. Cette activité vise à former 60 jeunes dans l’entrepreneuriat, à N’Djaména, pour la création et la consolidation de leurs entreprises et projets, grâce à l’appui de Fafede.



Ensuite de Gamoulena tour qui est une activité s’intéressant aux provinces. Elle consiste en la formation et l’accompagnement d’au moins 100 jeunes dans 100 provinces à créer et consolider des entreprises.



Il s’agit enfin de Boost women. Cette activité consiste à former au moins 100 jeunes femmes promotrices des activités génératrices de revenus, à N’Djaména.

Pour bénéficier de ce programme et ses activités, les jeunes et femmes sont invités à envoyer leurs candidatures du 12 novembre au 12 décembre 2021, via la plateforme www.yalahentrepreneur.com. A savoir, le programme Yamaha est financé par l’Union européenne.